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Tüm havzalarda ‘su ayak izi’ hesaplanacak

Güncelleme Tarihi:

#Havza#Su Ayak İzi#Biftek
Tüm havzalarda ‘su ayak izi’ hesaplanacak
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Menderes Havzası’nda yaptığı ‘su ayak izi’ çalışması tamamlandı. Amaç, ‘ayak izi’nin azaltılarak su kaynaklarının verimli kullanımı. 2025’e kadar tüm havzalarda ayak izi hesaplanacak.

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Su ayak izi kişinin yalnızca doğrudan su tüketimini değil, görünmeyen yani dolaylı su tüketimini de ölçen kapsamlı ve çok boyutlu bir ölçüt. Yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye’de Mavi, Yeşil ve Gri güncel su ayak izi miktarlarının ortaya konulması ve su kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Bu doğrultuda tüm havzalarda, su ayak izlerinin azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca eylem planı hazırlandı. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce ilk olarak Büyük Menderes Havzası’nda başlatılan havza ölçekli su ayak izi çalışması sona erdi. Diğer havzalarda ise 2025 yılında tamamlanacak. Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

HAVZALARA ÖZEL SU AYAK İZİ HESAPLAMA

“İnsan faaliyetleri için ve tükettiğimiz her türlü ürün, mal ve hizmetin üretimi için doğrudan veya dolaylı olarak çok fazla miktarda su kullanılıyor. Tatlı su kaynaklarına olan talebin zaman, mekan, kirlilik ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla değerlendirilebilmesi için su ayak izi etkili bir araç. Su ayak izi yalnızca doğrudan su tüketimimizi değil görünmeyen yani dolaylı su tüketimlerimizi de ölçen kapsamlı ve çok boyutlu bir ölçüt. Bu da Mavi, Yeşil ve Gri su ayak izi olmak üzere üç bileşen olarak inceleniyor.”

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Tüm havzalarda ‘su ayak izi’ hesaplanacak

15 BİN LİTRE SUYLA BİR KİLO BİFTEK ÜRETİMİ

- Bakanlığın verdiği bilgiye göre Yeşil Su ayak izi, yağmur suyu tüketimini ifade ediyor. Yani satın aldığınız herhangi bir üründe veya günlük herhangi bir alışkanlığınızda tükettiğiniz suyun kaçta kaçının yağmur suyu kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

- Mavi su ayak izi, üretimde kullanılan yer altı ve yüzey sularının hacmini belirtir.

- Gri Su ayak izi ise kirlilik yükünün azaltılması için kullanılan tatlı su miktarı.

- Bir kilogram BİFTEK üretimi için yaklaşık 15 bin litre su gerekiyor. Bu 15 bin litrenin yüzde 93 yeşil, yüzde 4’ü mavi ve yüzde 3’ü gri su ayak izinden oluşuyor.

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#Havza#Su Ayak İzi#Biftek

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