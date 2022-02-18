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TÜİK araştırması: Mutluluk oranı arttı

#TÜİK#Araştırma#Mutluluk
TÜİK araştırması: Mutluluk oranı arttı

TÜİK’in açıkladığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olanların sayısı bir önceki yıla göre arttı. Sağlıklı olmak mutluluk kaynağı haline geldi. ‘Mutluluğun’ en çok yaşandığı yer aile oldu. Kadınlar, erkeklere göre daha mutlu...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. İşte Türkiye’nin mutluluk verileri:

- Araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaş grubunun oranı, 2020 yılında yüzde 48.2 iken 2021 yılında yüzde 49.3 oldu.

- Mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı 2020 yılında yüzde 14.5 iken 2021 yılında yüzde 16.6’ya çıktı.

- Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020 yılında yüzde 43.2’ydi, 2021 yılında yüzde 43.9 olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda ise bu oran, 2020 yılında yüzde 53.1 iken 2021 yılında yüzde 54.6 oldu.

BEKARLAR MUTSUZ

- Evliler, bekarlara göre daha mutlu. Mutlu olduğunu belirten evlilerin oranı 2021 yılında yüzde 54.0 iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 40.1 olarak gerçekleşti.

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- Evli erkeklerin yüzde 48.9’u, evli kadınların ise yüzde 58.8’i mutlu.

- Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 65 ve üzeri 2020 yılında yüzde 57.7, 2021 yılında ise yüzde 56.2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

- En düşük mutluluk oranı ise 2020 yılında yüzde 45.4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında yüzde 44.5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.

DİPLOMAYLA SAADET OLMUYOR

- Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Onları yüzde 51.4 ile ilkokul mezunu, yüzde 47.8 ile lise ve dengi okul mezunları, yüzde 47.6 ile yükseköğretim mezunları ve yüzde 45.7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunları takip etti.

MUTLULUK AİLEDE

- Mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 67.6 olurken bunu sırasıyla, yüzde 16,8 ile çocuklar, yüzde 4.1 ile eş, yüzde 4.0 ile anne/baba yine yüzde 4.0 ile kendisi ve yüzde 2.1 ile torunlar takip etti.

SAĞLIK, AŞK, BAŞARI, PARA

- Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 69. Daha sonra yüzde 14.3 ile sevgi, yüzde 8.9 ile başarı, yüzde 5.1 ile para ve yüzde 2.3 ile iş geldi.

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- Kamu hizmetlerinden memnuniyette asayiş hizmetlerinden memnun olanların oranı yüzde 73.8 oldu. Bunu yüzde 69.8 ile ulaştırma, yüzde 68.1 ile sağlık, yüzde 59.1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 55.7 ile eğitim ve yüzde 54.8 ile adli hizmetler izledi.

KADINLAR UMUTLU

- Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2021 yılında yüzde 60.7 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 59.1 iken kadınlarda bu oran yüzde 62.4 olarak kayıtlara geçti.

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#TÜİK#Araştırma#Mutluluk

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