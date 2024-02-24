TÜİK açıkladı... Akraba evliliği azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önceki gün yayımladığı 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinde akraba evlilikleri oranında düşüş yaşandığı görüldü. İstatistiğe göre; akraba evlilikleri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.6 azaldı. 2022’deki 575 bin 891 evliliğin 3.8 oran ile 22 bin 159’u akraba evliliği olarak gerçekleşirken, 2023’teki 565 bin 435 evliliğin yüzde 3.2 oran ile 18 bin 26’sı akraba evliliği oldu.

EN FAZLA ŞANLIURFA’DA

2023’te akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’da 15 bin 155 evliliğin yüzde 17.7 oranla 2 bin 679’u akraba evliliği. Akraba evliliklerinde Şanlıurfa’yı 2 bin 225 evlilik ile İstanbul, 1239 evlilik ile Gaziantep ve 1024 evlilik ile Diyarbakır takip etti. Akraba evliliklerinin en az görüldüğü iller ise yüzde 0.7 oranla Karabük ve Kütahya ile yüzde 0.8 oranla Balıkesir oldu.

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KÜÇÜK YAŞTAKİ EVLİLİKLER

2023 yılındaki 565 bin 435 evlilikten 400 bin 703’ünde erkeğin yaşı, kadının yaşından büyük. 98 bin 903’ünde kadının yaşı, erkeğin yaşından büyük. 65 bin 829’unda ise kadın ve erkeğin yaşları eşit. Ayrıca kadınlardan 10 bin 471’i 16-17, 144’ü 75 ve üzeri yaş grubunda evlendi. Erkeklerin 706’sı 16-17 yaş grubunda, 1387’si 75 ve üzeri yaş grubunda evlendi. 16-17 yaş grubundaki kadınların evlilikleri, yıllara göre azalış gösterdi. 2021 yılında 13 bin 168 olan 16-17 yaş grubunda evlenen kadın sayısı, 2022’de 11 bin 563’e, 2023’te 10 bin 471’e düştü. 2023’te kadınların en çok evlilik yaptığı yaş grubu 177 bin 205 evlilik ile 20-24 yaş grubu.

TEMMUZDA EVLENİYORLAR

Çiftlerin evlenirken en çok tercih ettikleri ay, 74 bin 816 ile temmuz ayı oldu. Bu ayı, 73 bin 447 evlilik ile ağustos, 67 bin 86 evlilik ile eylül takip etti. En az evlilik olan aylar ise sırasıyla şubat, ocak ve aralık ayları.

Mahinur Özdemir Göktaş

BAKAN MAHİNUR GÖKTAŞ: ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE KARŞI 28 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

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'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve ilçe belediye başkan adayları ile ‘Basınla Buluşma’ etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada TÜİK tarafından açıklanan evlenme ve boşanma verilerini değerlendiren Göktaş, özetle şunları söyledi: “Ülkemizde evlenme ve boşanma ile ilgili son istatistikler, tüm dünyadakine benzer bir seyir izliyor. Diğer yandan erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili son 22 yılda yaptığımız çalışmalarla çok önemli mesafe kaydettik. Erken yaşta evlilikle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Türkiye’de erken yaşta ve zorla evliliklerin yoğun olarak görüldüğü 28 ilde eylem planlarını uygulamaya koyduk. 8 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda da erken yaşta zorla evliliklerle mücadeleye yönelik, kız çocuklarının eğitim alanında güçlendirilmesi ayrıca yer alacak. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri. Burada oldukça proaktif, hızlı ve yerel dinamikleri göz önünde bulunduran çözümler üretmeyi önemsiyoruz.”