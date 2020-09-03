Tuğla yüklü TIR'ın lastiği alev aldı

Olay, TEM Otoyolu Sakarya-Kocaeli sınırı yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden tuğla yüklü ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CKJ 232 dorse plakalı TIR’ın lastikleri frenlerin ısınmasıyla tutuştu. Diğer sürücülerin uyarısıyla sürücü aracını yol kenarına park etti. Alevlere yoldan geçen sürücüler, yangın söndürme tüpleri ve su şişeleriyle müdahale etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangına müdahale anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.