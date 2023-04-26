Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Varis#Sağlık
Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası hayatını kaybetti Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 16:29

Diyarbakır’da özel bir hastanede 15 Nisan’da varis ameliyatı olup aynı aynı gün taburcu edilen 2 çocuk annesi öğretmen Tuğba Parlak (37), ertesi gün evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Parlak, 24 Nisan’da yaşamını yitirdi. Parlak’ın yakınları doktor, hastane yönetimi ile ihbarın ardından eve 27 dakika geç geldikleri iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeli hakkında suç duyurusunda bulundu, il sağlık müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Bağlar ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Parlak, iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. 15 Nisan’da ameliyat olan Parlak, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Parlak’ı ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü. Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. 24 Nisan’da Parlak’ın yaşamını yitirdiği yakınlarına bildirildi.

Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası hayatını kaybetti Soruşturma başlatıldı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Haberin Devamı

Ailesinin, ‘ihmal’ olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla Parlak’ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Biri 5 diğeri 10 yaşında 2 çocuk annesi Parlak’ın cenazesi otopsinin ardından Tokat’a götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tuğba Parlak’ın yaşamını yitirmesinin ardından eşi Mustafa Parlak, ameliyatta ve sonrasında ‘ihmal’ olduğu iddiasıyla özel hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası hayatını kaybetti Soruşturma başlatıldı

Parlak, ayrıca evde fenalaşan eşine müdahale için çağrılan 112 ekibinin de olay yerine 27 dakika geç geldiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınTürk bayrağına büyük saygısızlık… İsveç’te alçak tehditTürk bayrağına büyük saygısızlık… İsveç’te alçak tehditHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Varis#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık