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Ahmet ATMACA- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 19.02.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu

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Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu
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Gaziantep'te evde av tüfeğiyle oynayan Ali K. (20) iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokununca uyuyan yeğeni Fatih K.'nın (7) ölümüne neden oldu.  Ali. K. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Türktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K., sabah saatlerinde birlikte yaşadığı ağabeyinin evinde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı. Ali K., bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfekten çıkan saçmalar odada uyuyan yeğeni Fatih K.'ye isabet etti. Silah sesiyle uyanan küçük çocuğun babası ve diğer aile fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük Fatih'in hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Fatih K.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri  Ali K.'yı gözaltına aldı. 

Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu

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