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Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK'a personel alınacak! İşte başvuru şartları!

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TÜBİTAK'a personel alınacak! İşte başvuru şartları!
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TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek. İşte, personel alımının ayrıntıları...

Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere de 1 teknisyen alınacak. Başvurular, 6 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan, Ahiler Kalkınma Ajansı çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 4, İzmir Kalkınma Ajansı da 6 personel alacak.

Ahiler Kalkınma Ajansının 2 uzman personel, 1 destek uzmanı ve 1 hukuk müşavirini kapsayan alımı için 30 Kasım-11 Aralık, İzmir Kalkınma Ajansının 3 uzman personel, 1 iç denetçi ve 2 destek personelinden oluşan alım planı kapsamında da 23 Kasım-4 Aralık döneminde "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek.

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