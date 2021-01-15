TÜBİTAK SAGE'de görev yapmak üzere 7 kısmi süreli proje personeli alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular 5 Şubat'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek. Alımı yapılacak 7 kısmi süreli proje personeli, TÜBİTAK SAGE bünyesinde görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da yayımlanacak.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için 'kariyer.tubitak.gov.tr' internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kodu seçilerek, istenilen gerekli evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.



b) Başvuruların en geç 05/02/2021 saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.



c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir



d) Her bir referans kodu için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.



e) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.



f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya

aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.



Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),



Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),



Güncel Öğrenci Belgesi. (Üniversiteden veya e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı)



Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren resmi ve güncel transkript belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış ve onaylı).

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Not: "Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE'nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir."