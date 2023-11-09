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Tuba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu... 'Hayallerimden vazgeçmeyeceğim'

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Dumlu Güler#UNESCO#Dünyanın En İyi Öğretmenleri
Tuba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu... Hayallerimden vazgeçmeyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 10:07

'2023 Global Teacher Prize' yarışmasında, 130 ülkeden 7 bin rakibini geride bırakıp dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Tuba Dumlu Güler, Paris UNESCO'da düzenlenen törene katıldı. Güler, "1 milyon dolarlık ödülü Pakistan'dan Sister Zeph adlı meslektaşımız kazandı. O da benim gibi kız çocuklarının daha nitelikli eğitim almasını sağlayan çalışmalar yapmayı seviyor. Para ödülünü alsaydım hayalimdeki okulu yaptıracaktım ancak olmadı. Ama yine de hayallerimden vazgeçmeyeceğim" dedi.

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Erzurumlu Engin-Necmettin Dumlu çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Tuba Dumlu Güler, 2007'de Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. İlk olarak Erzurum'un Horasan ilçesindeki Kurtuluş Ortaokulu'nda göreve başlayan Güler, kendini öğrencilerine adadı.

Tuba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu... Hayallerimden vazgeçmeyeceğim

Köy okullarındaki öğrencileri için yaptığı çalışmalarla 2013 ve 2019 yıllarında 2 kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 'Yılın En İyi Öğretmeni' seçilen, 2 çocuk annesi Tuba Dumlu Güler, onursal başkanlığını Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Vakfı ve UNESCO iş birliğiyle düzenlenen '2023 Global Teacher Prize' yarışmasında, 130 ülkeden 7 bin rakibini geride bırakarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı. Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni olan Güler, kentin gururu oldu.

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Tuba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu... Hayallerimden vazgeçmeyeceğim

Dünyanın en iyi öğretmenlerinin yer aldığı Global Teacher Prize töreni dün Paris UNESCO'da düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen meslektaşları ile tanışan Güler, şunları söyledi:

"Onlarla tanışmak ve onların üstün başarı gösterdiği mesleki hikayelerini dinlemek çok güzeldi. Tabi ki en güzeli bayrağımızı UNESCO'da da gururla dalgalandırmaktı. 1 milyon dolarlık ödülü Pakistan'dan Sister Zeph adlı meslektaşımız kazandı.

Tuba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu... Hayallerimden vazgeçmeyeceğim

O da benim gibi kız çocuklarının daha nitelikli eğitim almasını sağlayan çalışmalar yapmayı seviyor. Kendisini tebrik ediyorum. Para ödülünü alsaydım hayalimdeki okulu yaptıracaktım ancak olmadı. Ama yine de hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Bir gün bu hayalimin gerçek olmasını ümit ediyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmada birinci olamadım ama çok şey kazandığıma inanıyorum." 

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Tuba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu... Hayallerimden vazgeçmeyeceğim

 

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#Tuba Dumlu Güler#UNESCO#Dünyanın En İyi Öğretmenleri

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