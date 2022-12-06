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TTK Amasra Müessesesi'ne müdür atandı

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#Bartın#Amasra#Amasra Müessese Müdürlüğü
TTK Amasra Müessesesine müdür atandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 12:46

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde müessese müdürü ataması yapıldı. Zonguldak Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Ümit Değirmenci, Amasra Müessese Müdürü olarak atandı.

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TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı ocakta meydana gelen facianın ardından soruşturma kapsamında Amasra Sulh Ceza Hakimliği; TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Başmühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

TTK Genel Müdürlüğü tarafından Amasra Müessese Müdürlüğü’ne atama yapıldı. TTK Genel Müdürlüğü, Zonguldak Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Ümit Değirmenci'yi Amasra müessese müdürü olarak atadı. Ataması dün yapılan Ümit Değirmenci ile TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Uncu, Amasra Müessesi İşletme Müdürü Batuhan Yaşar ve Personel Müdürü Ramazan Yıldız, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi’yi makamında ziyaret etti.

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#Bartın#Amasra#Amasra Müessese Müdürlüğü

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