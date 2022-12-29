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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı son savunmasını yaptı

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#TTB Başkanı#Şebnem Korur Fincancı#TSK
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı son savunmasını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 14:53

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada yaptığı son savunmasında suçlamaları reddetti.

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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcının mütalaasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan üst hadden 7,5 yıla kadar hapsini talep ettiği Şebnem Korur Fincancı savunmasını yaptı.

Fincancı, "Yaptığımın bir suç olmadığını ifade etmiştim. Benim için 'vatansız kalsın' diyorlar. Kimin vatanından kovuyorlar beni? Kim daha fazla emek vermiş bu ülkeye, kim daha fazla yarar sağlamış? Bunu Türk halkı görecektir, kendileri de biliyorlar. Sanki ben bu ülkenin, dünyanın en tehlikeli sanığıymışım gibi davranıyorlar bana. Bu da sizin üzerinizde etki oluşturmak için planlanmıştır. Ben teröristsem hangi örgütten terörist olduğumu çok merak ediyorum doğrusu. Dünyanın neresinde olursa olsun bir devlet suç işlemeye devam ettikçe, ben de at sineği olarak sırtlarından inmeyeceğimi ve sonuna kadar hakikatin peşinde olacağımı hatırlatayım. Suçlamalarınızı reddediyorum" dedi.

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Fincancı'nın ardından avukatları savunma yapmaya başladı. Duruşma devam ediyor.

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#TTB Başkanı#Şebnem Korur Fincancı#TSK

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