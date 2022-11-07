Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... TSK'nın kimyasal silah kullandı iddiasıyla ilgili paylaşım yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na fezleke

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#CHP#Sezgin Tanrıkulu
Son dakika... TSKnın kimyasal silah kullandı iddiasıyla ilgili paylaşım yapan CHPli Sezgin Tanrıkuluna fezleke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 16:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kulladığı iddiasıyla ilgili paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de Twitter'daki hesabından yaptığı 'Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim.

Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç' paylaşımına yer verildi.

Gözden Kaçmasın

CHPde kimyasal silah tartışması Tanrıkulunun sözlerine CHPden de tepki varCHP'de 'kimyasal silah' tartışması! Tanrıkulu'nun sözlerine CHP'den de tepki varHaberi Görüntüle

Paylaşımın, terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğini kaydedildi.

Gözden Kaçmasın

TSK kimyasal silah kullandı iddiasına art arda sert tepkiler'TSK kimyasal silah kullandı' iddiasına art arda sert tepkilerHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#CHP#Sezgin Tanrıkulu

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili