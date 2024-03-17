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TSK’nın ‘keskin gözü’ seri üretime geçti... Kanada vermedi, ASELSAN üretti

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#ASELSAN#TSK#Barış Pınarı Harekâtı
TSK’nın ‘keskin gözü’ seri üretime geçti... Kanada vermedi, ASELSAN üretti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

ASELSAN, TSK’nın Suriye’de terör koridoru oluşmasını engellemek amacıyla 2019’da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından Kanada’nın elektrooptik sistemlerle ilgili Türkiye’ye ambargo uygulaması üzerine, yerli elektro-optik sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına hız vermişti.

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ASELSAN mühendislerinin çalışmasıyla ileri teknoloji elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 geliştirildi. TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda sabit ve döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirilen sistemin ilk seri üretimi mart ayı başında gerçekleşti. İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), helikopterler ve uçaklar dahil, tüm hava platformları için geliştirilen sistemin ASELSAN’nın tesislerinde yapılan seri üretimi de görüntülendi. Sistem, terörle mücadeleden hudut güvenliğine pek çok alanda TSK’nın ‘keskin gözü’ olacak. 

 

 
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#ASELSAN#TSK#Barış Pınarı Harekâtı

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