TSK’nın ‘keskin gözü’ seri üretime geçti... Kanada vermedi, ASELSAN üretti

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ASELSAN mühendislerinin çalışmasıyla ileri teknoloji elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 geliştirildi. TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda sabit ve döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirilen sistemin ilk seri üretimi mart ayı başında gerçekleşti. İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), helikopterler ve uçaklar dahil, tüm hava platformları için geliştirilen sistemin ASELSAN’nın tesislerinde yapılan seri üretimi de görüntülendi. Sistem, terörle mücadeleden hudut güvenliğine pek çok alanda TSK’nın ‘keskin gözü’ olacak.