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TSK'dan Kuzey Irak'ta nokta operasyon... Terör örgütü PKK'lı Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#TSK#IRAK
TSKdan Kuzey Irakta nokta operasyon... Terör örgütü PKKlı Bilal Onat etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 10:39

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonla Avaşin Eyalet yönetimi üyesi terör örgütü PKK'lı Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin “Devrim Garzan” kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise “Sidar Amed” kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Onat’ın terör örgütü PKK’nın sözde “Avaşin eyalet yönetimi” üyesi olduğu bildirildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu “ Serzan Mava” kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

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#MSB#TSK#IRAK

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