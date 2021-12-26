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TSK’dan 24 bin ihraç

#TSK#FETÖ#İhraç
TSK’dan 24 bin ihraç

Milli Savunma Bakanlığı’nın FETÖ ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 150’si general olmak üzere 24 bin 256 kişinin ihraç edildiği bildirildi.

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Bu rakam içinde, OHAL’in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı da 9 bin 360 oldu. İhraç edilenlerin arasında 150 general ve 10 bin 528 subayın olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da FETÖ ile kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü ifade etti. FETÖ ile mücadelede gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini söyleyen Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

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#TSK#FETÖ#İhraç

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