TSK’da korona önlemleri arttı
Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıklaştırdı. İşte o önlemler:
TATBİKATLAR ERTELENDİ: Harp Okulları 13 Nisan’a kadar tatil edilirken, tatbikatlar da ertelendi.
MİSAFİRE İZİN YOK: Bu dönemde birlik, karargâh ve kurumlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevleri ve misafirhanelere konuk kabul edilmeyecek.
BİRLİKLERDE SOSYAL MESAFE: Birliklerde kalabalık ortamlar seyreltildi. Aynı anda yemeğe giren asker sayısı azaltıldı hem de askerlerin birbirlerini enfekte edemeyecekleri masalar arası sosyal mesafe korundu.
BEDELLİLERE ERTELEME: MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün sitesinden yapılan duyuruda da “2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir” denildi.
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