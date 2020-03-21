TSK’da korona önlemleri arttı

TATBİKATLAR ERTELENDİ: Harp Okulları 13 Nisan’a kadar tatil edilirken, tatbikatlar da ertelendi.

MİSAFİRE İZİN YOK: Bu dönemde birlik, karargâh ve kurumlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevleri ve misafirhanelere konuk kabul edilmeyecek.

BİRLİKLERDE SOSYAL MESAFE: Birliklerde kalabalık ortamlar seyreltildi. Aynı anda yemeğe giren asker sayısı azaltıldı hem de askerlerin birbirlerini enfekte edemeyecekleri masalar arası sosyal mesafe korundu.

BEDELLİLERE ERTELEME: MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün sitesinden yapılan duyuruda da “2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir” denildi.