TSK, korona virüse karşı teyakkuz halinde

TSK’nın korona virüs salgınına karşı aldığı önlemlerle ilgili bilgi veren MSB yetkilileri, 22 Şubat tarihinden itibaren sınırda görev alan hudut birliklerinin, yasadışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiğini ve yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske sağlandığını söyledi.



Milli ve uluslararası tatbikatlarla ilgili de süreçlerin değerlendirildiğini belirten yetkililer şunları söyledi:

“Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir. Gelişen durumlara göre yeni önlemler alınacaktır. Tatbikatları değerlendiriyoruz. Bu tatbikatlar bugünden yarına olmuyor, bunların hazırlık süreçleri, milli ve uluslararası ayağı var. Devam eden süreç içerisinde bu kararlar alınacak. Koronanın kontrol edilebilirlik derecesine bağlı olarak değerlendireceğiz ve bazı faaliyetlerimizi erteleme yoluna gideceğiz.”



Bakanlıkta düzenlenen toplantıda konuşan MSB Halkla İlişkiler ve Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop da şunları söyledi:

“Tüm personelin seyahat maksatlı yurtdışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş askeri öğrenci ve yükümlü Erbaş/Erlerimizin hafta sonu izinleri, bir süre için durdurulmuş, bu süreçte evlatlarımızın moral ve motivasyonunu arttırıcı ilave tedbirler alınmıştır.



Milletimizin teveccüh gösterdiği and içme ve mezuniyet törenlerimize önümüzdeki dönemde bir süre için misafir kabul edilmeyecektir. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış göstermelerini rica ediyoruz.



Misafir Askeri Öğrencilerin ülkelerinden dönüşlerinde sağlık kontrollerinden geçirilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargâhları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir.”