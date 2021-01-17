TSK gövde gösterisine hazırlanıyor! Azerbaycan askeri Kars'a geldi...

Edinilen bilgiye göre, 'Kış 2021 Tatbikatı' 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek. Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak. Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayii firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor. Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de yer alacağı operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.



AZERBAYCAN ASKERİ KARS'A GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta 1-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' için Azerbaycan askerinin kente geldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kardeş Azerbaycan ile müşterek icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' için Azerbaycan Ordusuna mensup kardeşlerimiz Kars'a geldi. Karabağ'da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla 'hoş geldiniz' diyoruz. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışımızla 'tek yürek, tek bilek, tek yumruk' olarak çalışmaya devam edeceğiz!" denildi. Bakanlık ayrıca, Azerbaycan askerinin Türk askeri tarafından karşılanma görüntüsünü paylaştı.