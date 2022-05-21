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‘Tsantsa’lar ülkelerine dönecek

#Tsantsa#İzmir#Eser
‘Tsantsa’lar ülkelerine dönecek

İzmir Aliağa’da bir ev ve depoda ele geçirilen, 1045 eserin bir kısmının raporlanması tamamlandı.

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İzmir Aliağa’da bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık’ta 3 gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu 1045 obje ele geçirilmişti. Eserler arasında Peru ve Amazon’un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, ‘tsantsa’ olarak adlandırılan insan başları dikkat çekmişti.

1045 eserin bir kısmının raporlanması tamamlandı. Eserlerden 870’inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğunun tespit edildiğini anlatan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, “Tsantsalar gibi Güney Amerika, Afrika ve Mısır kökenli eserlerin raporları tamamlandığında ise bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurularak iade edilecek” dedi.

 

 

 

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#Tsantsa#İzmir#Eser

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