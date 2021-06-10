TRT’den ‘FETÖ’cüler var’ iddiasına yanıt

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in milletvekillerinin eleştirileri ve sorularına verdiği yanıtlar Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

İSTİHBARAT ÇALIŞMASI

“(Kurumda FETÖ’cülerin çalıştığı iddiası) Düzenli aralıklarla devletin ilgili emniyet kurumlarından her zaman bilgi alıyoruz. Bu bilgilere göre icraatımızı yapıyoruz, hukukun içinde kalarak, bugüne kadar yüzlerce kişi 15 Temmuz’dan sonra kurumdan ihraç edildi. Bazıları şu an hapishanede. Bunların dışında kurumda herkesin istihbarat çalışmalarını yapıyoruz.

(Fatih Er’in yakınlarının TRT World’de çalıştığı iddiası) Fatih Er, Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı. Er alamaz; yetki bende. Resul Şimşek bacanağı 25 yıllık gazeteci, herkes tanır.

‘HAREM SELAMLIK’

(Harem selamlık iddiası) TRT’nin harem selamlık gibi sınıfları ayırdığı iddiası doğru değil.

(Çift maaş alan yönetim kurulu üyeleri iddiası) TRT’den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14 bin 500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT’de çift maaş alan başka kimse yok.”

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