TRT muhabirinin zor anları; tonlarca suyun altında kaldılar

İstanbul’da Maltepe Kayışdağı’ndaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katıldı. Gazeteci ve televizyoncular da haberi yetiştirme telaşındaydı. TRT ekibi ormanlık alanın içine girerek canlı yayına bağlandı. Bu sırada itfaiye ekipleri, müdahalede yetersiz kalmış, havadan kendilerine destek verilmesini istemişti. Söndürme helikopteri tam da canlı yayın sırasında alevlerin olduğu bölgeye yaklaştı. Muhabir Büşra Çelik başlarına geleceği anlamıştı. Helikopterin kendilerine doğru yaklaştığını, havadan su atacağını söyledi ancak canlı yayında oldukları için kaçamadı. Helikopter tam üstlerine geldiğinde tonlarca suyu bıraktı. Büşra Çelik ve kameraman Hayrettin Kavi saniyeler sonra sırılsıklam oldu. Ekibin yaşadığı zor anlar canlı yayına da yansıdı. Su yutup ezilme ve boğulma tehlikesi geçiren muhabir Büşra Çelik ile kameraman Hayrettin Kavi yayının sonuna kadar gelişmeleri aktardı.

YAYINA DEVAM

Olayın kendisi için bir haber tecrübesi olduğunu belirten Büşra Çelik şöyle konuştu: “Yangın haberini alır almaz olay yerine gittik. Akşam 17.00’de canlı yayına bağlandım. Gelişmeleri aktardım. Yangının çıktığı bölgeye biraz uzaktık. Çalışmaları tam göremiyorduk. Kameraman arkadaşla ormanın içerisine yürüme kararı aldık. Söndürme çalışmalarını yürüten itfaiyecileri görünce yanlarına gittik. 18.00’de yayına bağlandık. Bu sırada helikopterin sesini duydum. Suyu ileride bir noktaya boşaltacağını düşündüm. Yayın sırasında helikoptere doğru bakarken birden su boşaldı. Sırılsıklam olduk. Su yuttum, boğulma tehlikesi geçirdim. Ama yayından düşmedim. Yaşadığım olumsuzluğa rağmen yayını bırakmadım ve yaşadıklarımı anlattım. Bu benim için bir tecrübe oldu. İtfaiyecilerin yaşadığı zorlukları gördüm. Elimden geldiğince son ana kadar yaşadıklarımı aktarmaya çalıştım.”