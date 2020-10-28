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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tribün lideri Mehmet Altunkaynak cinayeti... Duruşmada ölüm tehdidi

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Tribün lideri Mehmet Altunkaynak cinayeti... Duruşmada ölüm tehdidi
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Genç Fenerbahçeliler tribün lideri ‘Dadaş Mehmet’ lakaplı Mehmet Altunkaynak, 23 Aralık 2017’de kahvehaneden çıkarken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında öldürüldü.

2020 Mart ayında Ümit Saral, Tolgahan Ç., Samet Diler, İbrahim Gümüştekin ve İsmail Dalkıran, cinayetle ilgili tutuklandı. Bakırköy 18’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Gümüştekin, Samet Diler, İsmail Dalkıran ve Tolgahan Ç. ile tutuksuz 4 sanık katıldı.

Davada tutuklu sanık Ümit Saral suçlamayı kabul etmeyerek başka bir sanığı da “İsmail Dalkıran benim hasmımdır, Sedat Şahin ile dosttur. Ben onu gördüğüm yerde öldüreceğim. Beni hasmım ile suç ortağı yaptılar” diyerek tehdit etti.

Mahkeme, Ümit Saral, Samet Diler, İsmail Dalkıran ve Tolgahan Ç’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, İbrahim Gümüştekin’in tahliyesine hükmetti.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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