Travma arşivi oluşturmayın

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Deprem bölgesinden ya da bölge dışından depremzede çocukların yer aldığı çok sayıda fotoğraf son günlerde farklı platformlarda karşımıza çıkabiliyor. Bunlar genellikle iyi niyetli paylaşımlar. Bazen bir öğretmen deprem bölgesinde ders gören çocukları bir umut fotoğrafı olarak paylaşabiliyor. Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Türker Toker, sosyal medyadan öğretmenlere seslendi. Toker, “Lütfen sınıfınızdaki depremzede çocuklarla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmayın” uyarısında bulundu.

BU İŞİN REKLAMI OLMAZ

Dr. Toker’in uyarısının altına eğitimcilerden çok sayıda eğitimciden olumlu yorum geldi. Eğitimciler birçok depremzede çocuğun fotoğraflarının ortalıkta dolaştığı konusunda kendilerinin de gözlemleri olduğunu aktardı. Bir eğitimci ise “Amirlerimiz paylaşmamızı istiyor ne yapalım?” yorumuyla dikkat çekti. Özellikle özel sektörde çalışan öğretmenlerin bu tarz paylaşımlarının reklam amacı taşıyabildiğini belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın da bu işin reklamı olmaz diyerek şu açıklamalarda bulundu:

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YÜZÜ GÖZÜKMEMELİ

“Depremzede çocukların şimdi teşhir edilmeye ihtiyaçları yok. Onların anlaşılmaya, yardım edilmeye ve desteklenmeye ihtiyaçları var. Bir çocuk ağlarken bir oyuncak ya da çikolatayla hemen mutlu olabilir. Fakat depremzede çocukların fotoğrafları paylaşıldığı zaman çocukların bu travmalarına dair bir arşiv oluşturuluyor. Kimsenin bu travma arşivini oluşturmaya hakkı yok. Bugün yapılan paylaşımlar yıllar sonra bir şekilde insanların karşısına çıkabilir çünkü yok olmuyorlar. Bu travmayı yaşayan çocuklara yaşadıklarını tekrar tekrar hatırlamaları için zemin oluşturulması doğru değil. Çocukların fotoğrafları mutlaka kullanılacaksa ya sırtları dönük olmalı ya da yüzleri görünmeyecek şekilde çekilmeli.”