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Tramvayda İstanbulkart tartışması... Yaka paça kovdular

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#İstanbulkart#Fatih#Tramvay
Tramvayda İstanbulkart tartışması... Yaka paça kovdular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 10:27

İstanbul'da Eminönü’de Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda, bir turistin İstanbulkart kullanmadan tramvaya bindiğini iddia edildi. Turistin İngilizce konuşarak ödemeyi yaptığını söylemesine rağmen kimse anlayamayınca tramvayda tartışma yaşandı. Tramvayda bulunan diğer yolcuların tepkisi üzerine turist yaşanan arbedenin ardından tramvaydan kovuldu.

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Olay, önceki gün Fatih Eminönü’de bulunan Kabataş-Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvayda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tramvayda bulunan bir vatandaş, yabancı uyruklu kişinin İstanbulkart kullanmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada kısa sürede tüm tramvay yolcuları olaya dahil oldu.

Turist kendisine gelen tepkilerin üzerine İngilizce olarak İstanbulkart kullanmadığını ve kendisine dokunmamaları gerektiğini söyledi. Turistin söylemlerinin yanlış anlaşılması üzerine çıkan arbedenin ardından yolcular, turisti tramvaydan dışarıya gönderdi. Güvenliklerin müdahalesiyle yatıştırılan ilginç olay, tramvayda bulunan bir başka yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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#İstanbulkart#Fatih#Tramvay

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