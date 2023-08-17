Tramvayda İstanbulkart tartışması... Yaka paça kovdular

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Olay, önceki gün Fatih Eminönü’de bulunan Kabataş-Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvayda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tramvayda bulunan bir vatandaş, yabancı uyruklu kişinin İstanbulkart kullanmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada kısa sürede tüm tramvay yolcuları olaya dahil oldu.

Turist kendisine gelen tepkilerin üzerine İngilizce olarak İstanbulkart kullanmadığını ve kendisine dokunmamaları gerektiğini söyledi. Turistin söylemlerinin yanlış anlaşılması üzerine çıkan arbedenin ardından yolcular, turisti tramvaydan dışarıya gönderdi. Güvenliklerin müdahalesiyle yatıştırılan ilginç olay, tramvayda bulunan bir başka yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.