İstanbulkart ile kredi kartı arasındaki ödeme farkı şaşırttı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME)’nde 26 Ekim 2022’de alınan kararla; İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların, toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi kabul edilmiş; toplu ulaşımda diğer ödeme yöntemlerinin yanı sıra, kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve banka kartlarıyla ödeme yöntemi de geçerli hale gelmişti. Temassız ödeme yöntemi, İBB iştiraki BELBİM koordinasyonuyla uygulanmaya başlamıştı.

OTOBÜSTE 15 TL, METROBÜSTE 37.75 TL ÜCRET FARKI

Toplu ulaşımda, 11 Ağustos 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifesiyle, tam bilet kullanılan araçlarda ücret 15 TL, metrobüste ise en uzak mesafe ücreti 22.25 TL olmuştu. Kredi kartı, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılan yolculuklarda ise bu ücretlerin, metrobüste 60 TL, otobüslerde ise 30 TL olarak yansıtıldığı görüldü. Yolcular, fiyat farkı konusundaki şikayetlerini dile getirdi. İBB'den, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile ödeme yöntemi ile ilgili kararın ve ücret formülünün UKOME'de yer alan tüm yetkili kurumlarla beraber alındığı bilgisi verildi.

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"ÜCRET ÇOK FAZLA"

Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, "Bu ücret çok fazla, normalde 22 lira gibi, benden 60 TL aldı. 60 lira bayağı yükse" dedi. Asiye Zengin daha sonra, iade almak istediğini belirterek güvenlik görevlisinden yardım istedi, o anlar kameraya yansıdı.

"O PARAYI METROBÜSE VERECEĞİME TAKSİYLE GİDERİM"

Cevizlibağ’dan Çağlayan’a metrobüs kullanarak gideceğini belirten Niyazi Balcı, "Metrobüste yeni zamların geçerli olduğunu söylediler, ne kadar olduğunu da bilmiyorum, çünkü şu anda İstanbulkart’ımdaki bakiyemden harcıyorum. Karta 60 TL’lik ücret şaka herhalde, böyle bir saçmalık olamaz. Kimse kullanmaz bu şekilde. Şimdi buradan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim. Belki 80 belki 90 lira tutar ama bu sıkışıklıkta gitmemiş olurum" dedi.

"KOLAYLIK OLACAKTI"

Otobüs bekleyen Fatih Akyürek, "Kredi kartıyla ödediğimiz zaman 2 katını alıyor. 20 lira ise 40 lira alıyor. Ne alakası var ki, kredi kartı da normal geçiş de aynı olmalı. Millete kolaylık olacaktı, ne gereği var böyle. Ücret çok fazla. Ben şu anda işsizim, sürekli hastaneye gidip geliyorum, nasıl altından kalkacağım bu ücretin, ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.