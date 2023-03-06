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Tramvay yoluna girdi seferlerin aksamasına neden oldu

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#İSTANBUL#Polis#Sultangazi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 09:35

SULTANGAZİ'de çevreye rahatsızlık veren kişi, tramvay yoluna girerek seferlerin aksamasına neden oldu. Gözaltına alınan kişinin, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edildi.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çevreye rahatsızlık veren bir kişi, daha sonra T4 Mescid-i Selam- Topkapı hattı Yeni Mahalle durağında bekleyen yolcuları rahatsız etmeye başladı. Durakta görevli güvenlik personellerinin uyarılarına aldırış etmeyen kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmak istedi. Yola çıkan kişi, daha sonra tramvay yoluna girdi.

Görevlilerin bildirmesi üzerine vatman, tramvayı durdurdu. Tramvay yoluna giren kişiyi, polis, güvenlik görevlilerinin de yardımıyla gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kişinin uyuşturucu madde kullandığı ve kullandığı maddenin etkisinde olduğu iddia edildi.

Öte yandan yaşananlar ise, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polisten kaçan kişinin demir bariyerlerden atlayarak tramvay yoluna girdiği görülüyor.

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#İSTANBUL#Polis#Sultangazi

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