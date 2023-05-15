Trakya’da vekil sayıları değişmedi

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2018’de genel seçimlerinde toplam 7 milletvekili olan Tekirdağ’da CHP yüzde 38.18 oy olarak 3 milletvekili, AK Parti 34.73’le 3 milletvekili, İYİ Parti ise 11.74 alarak 1 milletvekili çıkartmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Muharrem İnce’ye yüzde 47.20 oy çıkmıştı. 2023 seçimlerinde 22.30 itibarıyla, Tekirdağ’ın vekil sayısı 8’e çıktı. CHP yüzde 47.88’le 4, AK Parti 30.05’le 3, İYİ Parti ise 11.38’le 1 vekil çıkarttı. Tayyip Erdoğan yüzde 40.31, Meral Akşener ise yüzde 7.53 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55.07, Tayyip Erdoğan ise 39.35 oy aldı.

2018’deki genel seçimlerde toplam 4 milletvekili olan Edirne’de CHP 45.40 oy alıp 2 milletvekili çıkartmıştı. AK Parti 28.58, İYİ Parti ise 15.64’ünü alarak birer vekil çıkartmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce oyların yüzde 55.64’ünü aldı. Tayyip Erdoğan yüzde 31.40, Meral Akşener ise 10.37 oy aldı. 2023 seçimlerinde 22.30 itibarıya, CHP yüzde 39.51’le 2, AK Parti 23.3’le 1, İYİ Parti 20.84’le 1 vekil çıkarttı. Kemal Kılıçdaroğlu 62.99, Tayyip Erdoğan ise 32.32 oranında oy aldı.