Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 95'e yükseldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Galatasaraya yeni sportif direktör Sessiz sedasız İstanbula geldi...Galatasaray'a yeni sportif direktör! Sessiz sedasız İstanbul'a geldi...#Galatasaray
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dolapta yakalandı Kapıda polisleri görünce...Dolapta yakalandı! Kapıda polisleri görünce...#FETÖ
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Ekonomi için 4’lü paket yoldaEkonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Dışardaki arabada iki kişi yakalandı Sınavın yapıldığı yere giden polis maskeyi kaldırınca şaşkına döndüDışardaki arabada iki kişi yakalandı! Sınavın yapıldığı yere giden polis maskeyi kaldırınca şaşkına döndü#İstanbul
Altın fiyatları bir anda yükseldiAltın fiyatları bir anda yükseldi!#Altın
İznik Gölünde tehlike çanları Dikkat çeken çalışma: Herkesi çok şaşırtacakİznik Gölü'nde tehlike çanları! Dikkat çeken çalışma: Herkesi çok şaşırtacak#İznik Gölü
Ada konseyinde büyük yüzleşmeAda konseyinde büyük yüzleşme!#Survivor All Star
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum varPelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"#Pelin Batu
Menderesin mucize kurtuluşuMenderes'in mucize kurtuluşu#Adnan Menderes
HABERLERGündem Haberleri

Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 95'e yükseldi

#İstanbul#Baraj#Trakya
Trakyada, İstanbulun suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 95e yükseldi

İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan, 5 ay önce kuruma noktasına gelen Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, son dönemdeki yağmur ve karlar ile yüzde 95'lere ulaştı. Geçen yıl Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 95,51'e çıkarken, 3,19 olan Pabuçdere Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 95,83'e yükseldi.

Haberin Devamı

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve karlar ile doldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 95,51'e, 3,19 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 95,83'e yükseldi. Pabuçdere Barajı'ndaki toprak üzerinde duran, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da suların içinde kaldı. İstanbul'a su sağlayan Istrancalar Barajı'nın 22,34 olan doluluk oranı 84,63'e çıktı. İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 80,42 olarak ölçüldü. Trakya'daki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı

'YAĞIŞLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'

Aksicim Mahallesi muhtarı Suat Aydın, İstanbul'un ihtiyacını büyük oranda karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranının son yağışlarla yüzde 95'leri aştığını söyleyerek, "Maalesef yaşanan kuraklıklar nedeniyle bölgemizde bulunan her iki barajda kuraklıkları hep birlikte gördük ancak bu son yağışlar bizlerin yüzünü güldürdü. Bölge halkı olarak çok mutlu olduk. Karların da erimesiyle birlikte doluluk daha da arttı. Sevinçliyiz" dedi.

Mahalleliden Bilal Bayraktar, barajlardaki su seviyesinin önemli derecede yükseldiğini belirterek, "Bu seneki yağışlara bağlı olarak su seviyesi derelerde de yükseldi. Bizi de bu çok mutlu etti. Yöre halkı olarak barajların dolu olması, derelerin güldür güldür akması bu yıl için bizleri son derece mutlu ediyor. Böylece İstanbul'un su sorunu da ortadan kalmış durumda. İnşallah bundan sonra hep böyle barajlar dolu olur" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Baraj#Trakya

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme