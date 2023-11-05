Trakya ve Marmara’da fırtına

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Aniden bastıran gök gürültülü yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yer yer kuvvetli rüzgârın da etkili olduğu kentte bazı semtlerde ağaçlar devrildi, dalları kırıldı. 1’inci Murat Mahallesi’nde bir binanın çatısı park halindeki aracın üzerine uçarak hasara neden oldu. Devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. Edirne’nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde de fırtına etkili oldu. Balıkçı barınağında bulunan bir tekne alabora oldu.

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİLERE KAPATILDI

Bazı tekneler dalgada sürüklenerek kıyıya vurdu. Keşan ilçesinde de ağaçlar kuvvetli rüzgârla devrildi. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi’nde de ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Kuvvetli fırtına Çanakkale’de de etkili oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin çift yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

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