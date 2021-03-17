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Gündem
Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Traktörden düşen tomruğun altında kalan lise öğrencisi kurtarılamadı

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Traktörden düşen tomruğun altında kalan lise öğrencisi kurtarılamadı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde babasıyla birlikte ağaç kesmeye giden lise öğrencisi Abdülhamit Eteş (16), traktörün römorkundan düşen ağacın altında kaldı. Eteş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Korgan Tepealan Çok Programlı Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Abdülhamit Eteş, orman işleri yapan babasıyla birlikte Fatsa ilçesine bağlı Köşebucağı Mahallesi'de ormanlık alana gitti. Akşam saatlerinde, traktöre yüklenen ağaçlardan biri Eteş'in üzerine düştü. Oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören baba, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Eteş'i Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Eteş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından teslim alınan Abdülhamit Eteş’in cenazesi, ilçeye bağlı Tepealan Mahallesi’ne götürüldü. Eteş, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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