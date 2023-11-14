×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Trafik magandası, 21 yaşındaki Ayça'yı hayattan kopardı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Efeler#Ayça Ölmez
Trafik magandası, 21 yaşındaki Ayçayı hayattan kopardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 13:57

Aydın’ın Efeler ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (21) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Şadan, 2,10 promil alkollü çıktı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Işıklı Mahallesi Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Şadan yönetimindeki 09 VG 736 plakalı minibüs, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ayça Ölmez'ın kullandığı 09 AIU 133 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet ve sürücüsü yola kenarına savruldu. Başı yere çarpan Ölmez, ağır yaralandı.

Trafik magandası, 21 yaşındaki Ayçayı hayattan kopardı

Gözden Kaçmasın21 yaşındaki Ayşenur, başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü... Acılı baba: Bunlar katilin son çırpınışları21 yaşındaki Ayşenur, başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü... Acılı baba: Bunlar katilin son çırpınışlarıHaberi görüntüle

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayça Ölmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ölmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Minibüs sürücüsü Mehmet Şadan gözaltına alındı. Şadan’ın yapılan kontrollerinde 2,10 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Efeler#Ayça Ölmez

BAKMADAN GEÇME!