Trabzonlu evde kaldı

Türkiye genelinde yeni alınan koronavirüs tedbirleri dün akşamdan itibaren uygulanmaya başlandı. Alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerleri saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kapandı. Kısıtlamanın ilk gününde, iş yerleri yasaklara uydu. Bu akşam ise saat 20.00'den yarın saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İş yerleri için uygulanan kısıtlamanın bittiği saat 10.00'dan sonra, soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle vatandaşların dışarıya çıkmadıkları görüldü.

'DIŞARIYA ÇIKMAMAK DAHA İYİ'

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Şakir Bal isimli vatandaş, “Kısıtlamalar bizim sağlığımız için. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bu tür kurallara uyarsak hastalığın önünü alırız. Dışarıya çıkmamak daha iyi. Kendi sağlığımızı korumak bizim elimizde” dedi. Erol Kara ise, “Çay ocağı gibi yerler açık olmadığından ya da oturulacak hiçbir yer olmadıktan sonra dışarıya çıkmanın bir anlamı yok. Bugün bu sakinliğinde bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Koronavirüsten korunmak için hijyen, maske ve mesafeye özen göstermemiz gerekiyor. Ama maalesef buna uyulmuyor ki bu kadar vaka ve ölümler arttı. Çok yazık” diye konuştu. Gökhan Şahin de, “Kısıtlamalar bizlerin kurallara uymamasından dolayı uygulanıyor. İnsanlar kurallara uymak zorunda. İnsanların şunda sokağa çıkıp yapabileceği çok bir şey yok” ifadelerini kullandı.