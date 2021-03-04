Trabzon'dan gelen haber şaşkına çevirdi! 'Çok yüksek riskli' iller arasında ama...

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte cenaze töreni ve taziyeye katılan 40 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Usta, sosyal medya hesabından "Trabzon'da taziyeler telefonla" etiketiyle yaptığı paylaşımda salgına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Paylaşımında Usta, şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden bir hafta sonra 40 kişide Kovid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla uygulamasına destek verelim."