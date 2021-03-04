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Gündem
 TRABZON (AA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Trabzon'dan gelen haber şaşkına çevirdi! 'Çok yüksek riskli' iller arasında ama...

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Trabzon'dan gelen haber şaşkına çevirdi! 'Çok yüksek riskli' iller arasında ama...

Çok yüksek riskli iller arasında olan Trabzon'dan gelen haberler şaşkına çeviriyor. Trabzon'da cenaze töreni ve taziyeye katılan 40 kişi koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte cenaze töreni ve taziyeye katılan 40 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Usta, sosyal medya hesabından "Trabzon'da taziyeler telefonla" etiketiyle yaptığı paylaşımda salgına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Paylaşımında Usta, şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden bir hafta sonra 40 kişide Kovid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla uygulamasına destek verelim."

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