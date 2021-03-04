Çok yüksek riskli Amasya ve Konya'da harekete geçildi! '14 gün evden çıkmayın'

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 110,5 olarak belirlenen Amasya, Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde tedbirleri artırarak kentte seferberlik başlattıklarını söyledi.

Dezenfeksiyon çalışmaları ve denetimlerin günaşırı devam ettiğini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"MUTASYONLU VİRÜS İLİMİZE DE SIÇRADI"

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bizler de bu mücadelede birinci yılı doldurduk. Başta vatandaşlarımız ve kamu çalışanlarımız olmak üzere tüm insanlarımız elinden geldiği kadar gayret gösterdi ancak zaman içinde koronavirüsün mutasyona uğramasıyla başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere vakalarımızda artışlar oldu. Kentimizin Karadeniz güzergahında olması, geçiş noktasında bulunması hasebiyle mutasyonlu virüs ilimize de sıçradı."

Masatlı, yayılımı azaltmak amacıyla çalışmalarını artırarak sürdürdüklerini vurguladı.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymasını isteyen Masatlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça öncellikle kırmızı renkte olan illerimize seyahat etmemelerini rica ediyoruz. Seyahatlerimizi olabildiğince kısıtlamalıyız. Gitmek zorundaysak da süratle orada işimizi halledip tekrar ilimize dönmemiz, bu noktada bize önemli fayda sağlayacaktır. Tabii diğer taraftan arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerimizi de uzaktan devam ettirmekte fayda var. Diğer yandan taziye, özellikle geçmiş olsun ziyaretlerine de daha çok telefon ve sosyal medyadan cevap verebilirsek salgınla mücadelede önemli yol almış oluruz. Onun dışında vatandaşlarımızın her bakımdan duyarlı olup çevresindeki insanları uyarması, bu manada farkındalık oluşturması da salgınla mücadelemize katkı sağlayacaktır."

"14 GÜN EVİMİZDE KALMAYA GAYRET EDELİM"

Kolluk kuvvetlerince denetimlerin artırıldığını, vatandaşların bilinçlenmesi için sürekli anons yapıldığını ve sosyal medyadan uyarıcı paylaşımlarda bulunduklarını dile getiren Masatlı, "Gelin, 2 hafta olabildiğince her şeyimizi kısıtlayarak, salgınla mücadeledeki gücümüzü artırarak bunun üstesinden gelelim. Bunu esnaflarımız, öğrencilerimiz, yaşlılarımız için yapalım. Gelin hep beraber mücadele edelim. Birlikte mücadele edersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Amasya, 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Haritadaki rengimizi değiştirelim." diye konuştu.

KONYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: EV ZİYARETLERİNİ ERTELEYİN

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunmasına ilişkin, "Yapılan çalışmalar ve gözlemlerde, ev içi temasların ve akraba ziyaretlerinin önemli bir etken olduğu, ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor." diyerek, ev ziyaretlerini erteleme çağrısı yaptı.

Vali Özkan, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında kentte denetimlerde bulundu.

Karatay ilçesindeki bir semt pazarını ziyaret eden Özkan, burada görevlilere ateşini ölçtürdükten sonra içeriye girdi.

Pazarı gezerek esnafla bir süre sohbet ettikten sonra Kovid-19 kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden Özkan, pazar çıkışında basın mensuplarına, tüm dünyada bu salgınla mücadele etmenin önemli bir vazife olduğunu söyledi.

"HERKES EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYOR"

Bu anlamda devletin tüm yetkili kanallarının da çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Özkan, "Kovid-19'un bertaraf edilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için herkes el birliğiyle çalışıyor." dedi.

Bu anlamda kentteki tüm vatandaşları kurallara uymaya çağıran Özkan, vatandaşların hem kendi hem de toplumun hakkını korumanın ve kollamanın bilincinde olması gerektiğini anlattı.

Konya'nın, İç Anadolu'daki diğer illere nazaran çok yüksek riskli kategoride bulunmasını da değerlendiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bu konuda durum analizi yapıp sebebe göre müdahale araçlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Hem sanayi kesimi hem de diğer sektörlerle bu anlamda çalışmamız var. Yapılan çalışmalar ve gözlemlerde, ev içi temasların ve akraba ziyaretlerinin önemli bir etken olduğu ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bizim hasbihal ve sohbetlerimiz, akraba ziyaretlerimiz geleneğimizde ve kültürümüzde var. Ancak bunların bu dönemde ertelenmesi gerekiyor. Toplu yerlerde temastan uzak duracağız, maske takacağız. Özellikle bu ev ziyaretlerini ötelememiz lazım."

OSMANİYE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: BU TABLOYU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu değiştirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz başkanlığında Kovid-19 kapsamında alınacak yeni tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, kentin "çok yüksek riskli" iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Kovid-19'a karşı ciddi bir mücadele verdiklerini belirten Yılmaz, "Tüm kamu kurumlarımızla birlikte yapılabilecek her şeyi yapıyoruz ama tablo kırmızı renkte, yani çok riskli iller arasındayız. Bunu değiştirmek zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bu sebeple bir araya gelerek daha sıkı ve yeni tedbir kararları alıp bir an önce uygulamaya geçmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya ilgililer de katıldı.