Trabzon'daki olaylı maç... Bakan Tunç: 38 kişinin kimliği tespit edildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor dostluk, kardeşliktir. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. 6222 sayılı sporda şiddet kanunumuz var. Bu kanunun amacı spor müsabakaları öncesinde, sonrasında ya da spor müsabakalarına gidiş gelişlerde şiddeti önleyen önemli bir kanunumuz. Dünkü spor müsabakasından sonra gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişini kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINA YANIT

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Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında bir yanlış anlama söz konusu olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki birtakım yanlış paylaşımlar sonrası bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz."