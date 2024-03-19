×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'daki olaylı maç... Bakan Tunç: 38 kişinin kimliği tespit edildi

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#FENERBAHÇE#Trabzonspor
Trabzondaki olaylı maç... Bakan Tunç: 38 kişinin kimliği tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 16:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklamada, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı" ifadelerini kullandı. Tunç, "Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil" dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor dostluk, kardeşliktir. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. 6222 sayılı sporda şiddet kanunumuz var. Bu kanunun amacı spor müsabakaları öncesinde, sonrasında ya da spor müsabakalarına gidiş gelişlerde şiddeti önleyen önemli bir kanunumuz. Dünkü spor müsabakasından sonra gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişini kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINA YANIT

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında bir yanlış anlama söz konusu olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki birtakım yanlış paylaşımlar sonrası bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz."

İlgili HaberYurt dışından gelmiş Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya ilk giren maskeli taraftar...Yurt dışından gelmiş! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya ilk giren maskeli taraftar...Haberi görüntüle
İlgili HaberBakan Tunç: Sahaya birileri girmesin diye tedbir alınmalıydıBakan Tunç: Sahaya birileri girmesin diye tedbir alınmalıydıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Tunç#FENERBAHÇE#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!