Trabzon’da sağanak yağmur... Sürücüler zor anlar yaşadı

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 40 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, gölete döndü.

Karadeniz Sahil Yolu’nda kalan sürücüler nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yeşiltepe Mahallesi’nde 2 kişi, otobüs durağına sığınırken, bazı kişiler de tıkanan mazgalları açmaya çalıştı

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı.

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