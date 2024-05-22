Trabzon'da köpeği otomobille ezdi! Sürücüye 7 bin 216 TL ceza

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Olay, 19 Mayıs'ta, Of ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Açık otoparkta park halindeki otomobiliyle hareket eden Ş.E., yattığı yerden kalkıp hareketlenen sokak köpeğine çarptı. Sürücü sağ tarafa manevra yaptığı otomobilin çarpmasıyla yere düşen köpeği ezip, üzerinden geçti. Araç bölgeden uzaklaşırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle yaralı köpek, belediye ekipleri tarafından tedavi edildi. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada, hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılan sürücüye, 7 bin 216 TL de idari para cezası uygulandı.

"HAYVANLARA EZİYETE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Trabzon Valiliği, olayla ilgi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "Of ilçesi Yenimahalle semtinde bulunan açık otopark içerisinde bir sokak köpeğine araçla çarpma sonucu hayvanın yaralanmasına sebebiyet verilmesi sonucunda, olayın failine, ilgili kanun uyarınca 7 bin 216 TL ceza uygulanmıştır. Yaralı sokak köpeği tedavi edilerek koruma altına alınmıştır. Hayvanlara eziyet edilmesine müsamaha gösterilmeyecektir" denildi.