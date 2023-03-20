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Trabzon'da 'Kökünü kurutma' operasyonu: 48 gözaltı

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#TRABZON#Polis#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 17:22

TRABZON'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonunda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Akçaabat, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde teknik takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 53 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 72 ekip, 310 polis ve özel harekat personelinin katıldığı, 6 narkotik köpeğin kullanıldığı baskınlarda 48 şüpheli yakalandı. Aramalarda 655 gram kubar esrar, 95,2 gram sentetik uyuşturucu, 8,5 gram esrar, 40 gram Hint keneviri tohumu, 5,25 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ve 8 uyuşturucu kullanımı için cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon anları da polis kamerasına yansıdı. (DHA)

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#TRABZON#Polis#Narkotik

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