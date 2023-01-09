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Trabzon'da fındık çuvallarına taş koyup, alıcıyı 1420 TL zarara uğrattı

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#TRABZON#Fındık#Taş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 17:32

TRABZON'da, amcasının iş yerinde çalışan Cihat Aydın'ın (18), 3 bin 370 lira ödeme yaptığı kimliği belirsiz kişiden kontrol etmeden teslim aldığı 2 fındık çuvalından çıkan 28 kilo 600 gramlık 2 taşla, 1420 lira zarara uğradı. Amcasının nasihatiyle fiyat ve tarih yazdığı taşları sergileyen Aydın, "Acele edince beni de acele ettirdi; toy olduğum için anlayamadım" dedi.

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Olay, önceki gün, Sürmene ilçe merkezinde, Akın Aydın'a ait, fındık alım satımı yapılan iş yerinde meydana geldi. Amcası yokken iş yerine bakan Cihat Aydın, araçla dükkana gelen kimliği belirsiz kişiden 2 çuval fındık satın aldı. Kantarda tartılan fındıklar karşılığında 3 bin 370 lira alan şüpheli, iş yerinden ayrıldı.

Cihat Aydın, daha sonra ağzını açıp döktüğü fındık çuvallarında gizlenmiş 28 kilo 600 gramlık 2 büyük taşla karşılaşınca şoke oldu. Durumu anlattığı amcasının nasihatiyle şikayetçi olmayan Cihat Aydın, kendisine ders olması ve mesleki deneyim kazanması amacıyla, üzerlerine fiyat ve tarih yazdığı taşları iş yerinin kapısına koydu.

Trabzonda fındık çuvallarına taş koyup, alıcıyı 1420 TL zarara uğrattı


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'TOY OLDUĞUM İÇİN ANLAYAMADIM'

Satıştan 1420 TL zarar eden Cihat Aydın, iyi niyetinin ve tecrübesizliğinin kurbanı olduğunu söyleyerek, "Beyaz renkli eski bir arabayla buraya bir amca geldi. Yolun üstünde durup aceleci davrandı. Yardım etmek istediğimde, 'Annem ameliyat olacak, acelem var' dedi.

fındık çuvallarını taşımasına yardım etmek istedim, müsaade etmedi. Çuvalı kantara hızlıca koyup, 'Gördün mü hemen indiriyorum, acelem var' dedi, ikinci çuvalı da bu şekilde kantara koydu. Acele edince beni de acele ettirdi. Toy olduğum için anlayamadım. Hesabını gördükten sonra çay içelim dedim, kabul etmedi. Aceleci davranıp kendisini acındırdı. Alırken döküp içine bakmadım. Şahıs gittikten sonra harmana dökmek için çuvalları açmak istedim. Taş olduğunu çuvalı dökünce anladım" dedi.

Trabzonda fındık çuvallarına taş koyup, alıcıyı 1420 TL zarara uğrattı

'BU TAŞLARIN DEĞERİ VAR'

Amcası Akın Aydın'ın hoşgörülü davrandığını belirten Aydın, "Amcam iyi karşıladı, 'Bunlar sana tecrübedir, ileride almazsın. Bu taşların artık senin için değeri var.

Trabzonda fındık çuvallarına taş koyup, alıcıyı 1420 TL zarara uğrattı

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Üzerine tarihi, kilosunu ve parasını yazıp dükkanın önünde görünen bir yere koy. Bunu hem unutmazsın, hem de başına bir daha böyle bir hal gelmez' nasihatinde bulundu. Başımıza böyle bir hal geldi. Olayın üzerine çok gitmedik, o kişiyi de bulmaya çalışmadık. Eğer ihtiyacı varsa, helal olsun. Dedem yeni rahmetli oldu; dedemin ruhuna gitsin. İhtiyaç sahibiyse helali hoş olsun ama inşallah parayı haramda kullanmaz" diye konuştu. (

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#TRABZON#Fındık#Taş

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