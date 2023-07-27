Trabzon'da derenin rengi değişti! 3 fabrikanın faaliyeti durduruldu

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İlçede 29 işletmenin bulunduğu OSB'nin arıtma sistemi yetersiz kalınca, balık fabrikalarının atıkları nedeniyle tıkanıklık oldu. Arıtma tesisinin borularını patlatıp kanalizasyondan yola taşan atıklar, çevredeki dereye ulaştı. Kan ve yağlı balık atıklarıyla rengi kırmızıya dönen derede, kirlilik ve kötü koku oluştu. İlçe merkeziyle Ambarlı Mahallesi güzergahındaki yol kenarında da biriken, akarsularla denize taşınan kirlilik için vatandaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine yapılan incelemede, kusurlu bulunan OSB'deki 3 balık fabrikasının faaliyeti, geçici süreyle durduruldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ ekipleri de atıkların kanalizasyona karıştığı gerekçesiyle OSB'ye ise 200 bin TL para cezası uygulayıp, kirliliğin ortadan kaldırılması için süre tanındı. Kirliğinin önlenmesi için OSB'de arıtma tesisi kapasitesinin artırmak için yeni tesis inşasına başlandı.

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'BALIKLAR ARABAMIN ALTINA YAPIŞTI'

Şikayette bulunan yöre sakinlerinden Merih Baş, atıkların yola ve denize karıştığını belirterek, "Arıtma sistemi bayramdan önce patladı, çevre kirliliği oluştu. Atıklar ve taşan balıklar yola kadar ulaştı. Bunların balık yağı, kanı ve çevreye zarar verecek atıklar olduğunu belirledik. Burada yapılan işlemin kasıtlı olmadığı fakat yetersiz olduğuna kanaat getirdim. OSB müdürü bizi bilgilendirdi ama şu anda çevre kirliliği devam etmekte. Kurban Bayramı'nda arabamın altını 4 kere yıkadım. Balıklar arabamın altına yapıştı. Şu an sızıntı az ama hava sıcaklıklarının artmasıyla kanalizasyon içinde bunlar ve dışarı çıkamayan vazelin kıvamındaki balık yağı artıkları eriyip, tekrar kanalizasyondan gitmekte" dedi.

'DENİZİ BERBAT ETTİ'

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Engin Barutçu da OSB altyapısının yetersiz olduğu için kirliliğin yaşandığını söyleyerek, "Eskiden burası pırıl pırıl akardı. Sanayi sitesindeki işletmelerin çoğalması, Karadeniz'deki somon çiftliklerinden alınıp işlenen ürünlerin arıtma sistemi ve kanalizasyonu tıkaması kirliliğe neden oldu. Denizle derenin buluştuğu noktada şu an yok ama önceden çok ciddi kirlilik yarattı; denizi berbat etti. Denize giren insanlar, üzerinde yağ tabakası oluştuğunu söylüyor. Yetkililerin bu soruna çare üretmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ÜRETİM KAPASİTESİ ARTINCA OLAY YAŞANDI'

Beşikdüzü OSB Müdürü Zekeriya Kalyoncu da mevcut arıtma tesisinin balık fabrikalarının üretim kapasitesini karşılamadığı için kirlilik yaşattığını belirterek, "Bizim arıtmamız 300 metreküp civarında. Son dönemlerde balık tesislerinin kapasitesinin artması nedeniyle arıtma tesisimiz yetersiz duruma geldi. Rögardaki tıkanmadan dolayı dışarıya deşarj durumu olmuştu. Yerinde müdahale edip, toparlamaya çalıştık. Devam etme eğilimini görünce üretimleri durdurduk. Yeni arıtma tesisi bitmeden üretime geçmeyecekler. TİSKİ tarafından bize 3 ayrı ceza kesildi. Arıtma tesisleri, ilk kapasitede bizim için yeterliydi. Üretim kapasitesi artınca bu olay yaşandı. Arıtmamız bunları karşılamayacak durumda değildi. Fakat balıklar hızlı gelmeye başlayınca bu olay oldu. Yetkililer, mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımları uyguladı. Kapasitemiz yetseydi; faaliyet devam ederdi" dedi. (DHA)