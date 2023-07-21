Trabzon'da belediyenin bakım merkezinde kedisi öldü, CİMER'e başvurdu: 'Ölen kedimin hakkını savunacağım'

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Eski Wushu milli takım sporcusu Savaş Bekar'ın 20 günlükken sahiplenerek, beslediği kedisi 'Minik', 10 Temmuz günü doğum yaptı. Bekar, 2 yavru doğuran kedisinin karnında şişlik olduğunu fark edince, özel veterinere başvurdu. Veteriner hekim, kedinin röntgen, ultrason çekimi ve kapsamlı tedavisi için Bekar'ı, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yönlendirdi. Bunun üzerine Bekar, kedisini merkezdeki kliniğe götürdü. Buradaki tedavi sonunda Bekar'ın kafes içinde baygın olarak teslim aldığı kedisi, 1 gün sonra öldü. Bekar, izinsiz kısırlaştırma ve ameliyat yapılarak tedavi sürecinde ihmal olduğu iddiasıyla klinik hakkında CİMER’e şikayette bulundu.

'ŞİŞLİKTEN DOLAYI ACI ÇEKİYORDU'

Kedisinin rahatsızlığının ne olduğunu anlamak için kliniğe gittiğini anlatan Savaş Bekar, "Karnının sol tarafında şişlik oluştu. Bu şişlikten dolayı acı çekiyordu. Doğum yapmadan önce de yeme içmeden kesilmişti. Bu konu hakkında veterinerle görüştüğümde bana röntgen veya ultrason bulunan bir klinikte bakılıp sorunun tespit edilmesi gerektiğini söyleyerek, yönlendirdi. Kediyi kafesine koyarak kliniğe gittim. Durumu anlattım, röntgen çektirmek ve bir tedavi gerekiyorsa onun için getirdiğimi belirttim. Veteriner, 'Bakalım size bilgi vereceğim’ diyerek kediyi alarak gitti. Başka bir veteriner, kedi kafesiyle yanımıza geldi. Kedi baygındı; 'Röntgeni bayıltarak mı yaptınız' dedim. Bana, 'Narkoz verdik bayılttık, 7 santim bir kesi açarak ameliyat ettik, açmışken de kısırlaştırdık' dedi. 'Bu yarayı kaldırır mı?' diye sorduğumda; ‘Kaldırır’ yanıtı verdi, uzaklaşarak gitti" diye konuştu.

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'ÖLEN KEDİMİN HAKKINI SAVUNACAĞIM'

Kedisinin ölümünde ihmal olduğunu öne sürüp, CİMER'e şikayet ettiği klinik sorumluları hakkında suç duyurusunda da bulanacağını söyleyen Bekar, "5 dakika önce ameliyattan çıkmış bir kediyi elime verdiler; ne yapacağımı bilemedim. Eve geldik, çok acı çekiyor ve sürekli inliyordu. Sabahleyin özel bir veterinere getirdim, serum taktılar, 3 saat daha yaşayıp öldü. Özel veteriner bana yeni doğum yapmış bir kedinin içerisine röntgen veya ultrason ile bakılabileceğini ve zayıf bir hayvanın ameliyatı kesinlikle kaldıramayacağını söyleyince şoke oldum. Keşke o kliniğe gitmeseydim. Bu işin takipçisi olacağım. Neler yapabilirim diye avukatımla görüşüyorum. CİMER'e şikayette bulundum. Ölen kedimin hakkını savunacağım” dedi.

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Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.