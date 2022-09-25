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Trabzon ve Rize'de yaylalar beyaza büründü!

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#TRABZON#Rize#Hava Durumu
Trabzon ve Rizede yaylalar beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 09:21

Doğu Karadeniz’in yüksek rakımlı yaylalarında mevsimin ilk karı yağdı. Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu. Rize'de gün batımını izlemek için Kavrun Yaylası'na çıkanlar ise kar sürpriziyle karşılaştı.

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Doğu Karadeniz’de sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları azaldı. Bölgede etkili olan yağmurla birlikte yüksek kesimli yaylalara dün akşam saatlerinde kar yağdı. Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası, Maçka ilçesine bağlı Arnastal Yaylası ve Kadırga Yaylası'nda mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda karın yağdığını görenler, cep telefonu kameralarıyla bu anları görüntüledi.

Trabzon ve Rizede yaylalar beyaza büründü


Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki Kavrun Yaylası'na gün batımını izlemek için yola çıkanlar, kar yağışıyla karşılaştı. Araçlarıyla karla kaplı yolda ilerleyen gruptakiler, mola verdikleri bölgede beyaz örtü üzerine yazı yazıp fotoğraf çekti.

Trabzon ve Rizede yaylalar beyaza büründü


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Bayburt genelinde de dün etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatani Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı zirvesi ve bölgedeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Trabzon ve Rizede yaylalar beyaza büründü

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#TRABZON#Rize#Hava Durumu

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