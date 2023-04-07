Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tosun’un kara kutusu yolda

Güncelleme Tarihi:

#ÇİFTLİKBANK#Osman Naim Kaya#Mehmet Aydın
Tosun’un kara kutusu yolda
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

ÇİFTLİKBANK davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iadesi kabul edildi.

Haberin Devamı

Ekipler yola çıktı, Kaya birkaç gün içerisinde Türkiye’ye getirilecek. Kaya, kaynakçı olarak gittiği Uruguay’da işlerini büyütmüş ve milyonlarca dolarla gelen Mehmet Aydın’ın işlerini yürütmüştü.

Çiftlikbank binlerce kişinin dolandırılarak milyonlarca liralık vurgunun yapıldığı sistemin adı. Kurucusu Mehmet Aydın çok kısa sürede on binlerce üyeye ulaşıp milyonlarca lira topladı. Fabrika açılışları yapan, bayilikler veren, ünlü isimleri tanıtım filmlerinde kullanan Aydın, kripto para işine de girdi. Türkiye’de hakkındaki iddialar artıp raporlar hazırlanınca önce Kıbrıs’a uzandı. Burada kurduğu şirketlere para aktardı.

VİLLADA YAŞIYORDU

Türkiye’de yüz milyonlarca lira topladığı sistemi bu kez Arjantin’de de kurmayı denedi. Başarılı olamayınca Uruguay’a geçti. Şatafatlı hayatına burada da devam etti. İşlerini buradan yürütmeye devam ederken, yeni şirketler de kurdu. Oturum izni aldı, Uruguay kimliği çıkardı. Başkent Montevideo’da zenginlerin oturduğu semtteki bir villada yaşamaya başladı. Lüks tutkusunu terk etmiyordu. Montevideo’da Ferrari ile dolaşıyordu. İşte Uruguay’da bütün bunları yaparken ona Osman Naim Kaya yardımcı oldu. Kaya, yıllar önce Bursa’dan Uruguay’a gitmiş kaynakçılık yapmaya başlamıştı. Zamanla işlerini geliştiren Kaya, bir süre sonra da Mehmet Aydın’ın buradaki sağ kolu, gözü kulağı olmuştu. Aydın’ın kullandığı Ferrari de dahil Uruguay’daki mal varlığı onun üzerine kayıtlıydı. Ve özel jetlerle geziyordu.

Haberin Devamı

Tosun’un kara kutusu yolda

URUGUAY’DA KALDI

Türkiye’deki soruşturma ve tutuklamalar başlayınca Osman Naim Kaya hakkında da ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı. Uruguay makamları da harekete geçti. Kaya, 2018’in mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi. Çünkü Uruguay mevzuatına göre oradaki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi. Bu süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için tekrar başvurdu. Kaya’nın avukatları da bu başvuruya itiraz etti. Bu itirazlar kabul görmedi ve bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti. Türkiye’den ekipler Kaya’yı almak için Uruguay’a gitti. Kaya birkaç gün içerisinde tarifeli uçakla Türkiye’ye getirilecek. Kaya “Kara para aklama, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık” suçlarından aranıyordu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÇİFTLİKBANK#Osman Naim Kaya#Mehmet Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom
Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı