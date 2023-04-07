Tosun’un kara kutusu yolda

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Ekipler yola çıktı, Kaya birkaç gün içerisinde Türkiye’ye getirilecek. Kaya, kaynakçı olarak gittiği Uruguay’da işlerini büyütmüş ve milyonlarca dolarla gelen Mehmet Aydın’ın işlerini yürütmüştü.

Çiftlikbank binlerce kişinin dolandırılarak milyonlarca liralık vurgunun yapıldığı sistemin adı. Kurucusu Mehmet Aydın çok kısa sürede on binlerce üyeye ulaşıp milyonlarca lira topladı. Fabrika açılışları yapan, bayilikler veren, ünlü isimleri tanıtım filmlerinde kullanan Aydın, kripto para işine de girdi. Türkiye’de hakkındaki iddialar artıp raporlar hazırlanınca önce Kıbrıs’a uzandı. Burada kurduğu şirketlere para aktardı.

VİLLADA YAŞIYORDU

Türkiye’de yüz milyonlarca lira topladığı sistemi bu kez Arjantin’de de kurmayı denedi. Başarılı olamayınca Uruguay’a geçti. Şatafatlı hayatına burada da devam etti. İşlerini buradan yürütmeye devam ederken, yeni şirketler de kurdu. Oturum izni aldı, Uruguay kimliği çıkardı. Başkent Montevideo’da zenginlerin oturduğu semtteki bir villada yaşamaya başladı. Lüks tutkusunu terk etmiyordu. Montevideo’da Ferrari ile dolaşıyordu. İşte Uruguay’da bütün bunları yaparken ona Osman Naim Kaya yardımcı oldu. Kaya, yıllar önce Bursa’dan Uruguay’a gitmiş kaynakçılık yapmaya başlamıştı. Zamanla işlerini geliştiren Kaya, bir süre sonra da Mehmet Aydın’ın buradaki sağ kolu, gözü kulağı olmuştu. Aydın’ın kullandığı Ferrari de dahil Uruguay’daki mal varlığı onun üzerine kayıtlıydı. Ve özel jetlerle geziyordu.

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URUGUAY’DA KALDI

Türkiye’deki soruşturma ve tutuklamalar başlayınca Osman Naim Kaya hakkında da ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı. Uruguay makamları da harekete geçti. Kaya, 2018’in mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi. Çünkü Uruguay mevzuatına göre oradaki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi. Bu süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için tekrar başvurdu. Kaya’nın avukatları da bu başvuruya itiraz etti. Bu itirazlar kabul görmedi ve bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti. Türkiye’den ekipler Kaya’yı almak için Uruguay’a gitti. Kaya birkaç gün içerisinde tarifeli uçakla Türkiye’ye getirilecek. Kaya “Kara para aklama, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık” suçlarından aranıyordu.