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Tosuncuk'un sağ kolu Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı

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#Çiftlik Bank#Bitcoin#Uruguay
Tosuncukun sağ kolu Osman Naim Kayanın ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 10:29

Çiftlikbank Kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu belirtilen Kaya’nın ifadesinde "Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok" dediği öğrenildi.

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Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada sorgulanan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı.

Kaya’nın polise verdiği ifadede, Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını ve Çiftlikbank’la herhangi bir alakasının olmadığını söylediği ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, "Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu.

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Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok. Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay’daydım.

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'BİTCOİN CİHAZLARINI BİLMİYORDUM'

BİTCOİN cihazlarını bilmiyordum, alakam yoktu. Mehmet Aydın’ın insanları dolandırdığı paralarla alakalı bilgim yok. Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum" öğrenildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAYA'NIN İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı Kaya'nın iade süreci ile ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada," İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistem ile ilgili "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçlarından aranan Osman Naim Kaya'nın yakalanması için hakkında kırmızı bülten yayımlanması sağlanmıştır.

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Tosuncukun sağ kolu Osman Naim Kayanın ifadesi ortaya çıktı

Konuyla ilgili Daire Başkanlığımız ve KOM Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde adı geçen kişinin Uruguay'da olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Uruguay İnterpol birimi ile iletişime geçilerek söz konusu kişinin ülkemize iade amaçlı yakalanması sağlanmıştır. Bahse konu kişinin 07.04.2023 günü Uruguay'dan teslim alınarak 08.04.2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Tosuncukun sağ kolu Osman Naim Kayanın ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank davasında 'Tosuncuk'un sağ kolu Türkiye'ye iade edildi
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#Çiftlik Bank#Bitcoin#Uruguay

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