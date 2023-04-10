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Sağ kolu tosuncuğu anlatıyor

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#Tosuncuk#Uruguay#Çiftlik Bank
Sağ kolu tosuncuğu anlatıyor
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:00

Çiftlik Bank soruşturması başladıktan sonra ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu ortaya çıkan Osman Naim Kaya’nın Uruguay’da olduğu belirlenmişti.

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Kaya hakkında ‘Kırmızı Bülten’ çıkarılmıştı. Bunun üzerine Kaya, 2018’in mart ayında Uruguay’da tutuklanmıştı. Kara para aklama suçundan yargılanan Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etmişti ve 4.5 yıl ev hapsi almıştı.

İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Uruguay mevzuatına göre oradaki cezasını çekmeden Kaya’nın iadesi mümkün değildi. Bu süreç geçen mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için tekrar başvurdu. Bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti. Türkiye’den ekipler Kaya’yı almak için Uruguay’a gitti. Kaya, önceki gece, Brezilya’dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi. Uçaktan alınan Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaya, Mali Şube Müdürlüğü’nde dün sorgulanmaya başlandı. Sorgusunun tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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#Tosuncuk#Uruguay#Çiftlik Bank

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