‘Tosuncuk’un kara kutusuna tahliye

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Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın, Mehmet Aydın ve geçen yıl nisan ayında Uruguay’dan Türkiye’ye iade edilen Osman Naim Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, “Bizim Türkiye’de 100 tane şirketimiz var. Mal varlıkları itibarıyla müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

‘CEZAMI ÇEKTİM’

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ‘kara kutusu’ olarak gösterilen Osman Naim Kaya ise “Ben Uruguay’da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Cezamı çektim. Tahliyemi talep ederim” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Osman Naim Kaya hakkında suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve delilleri karartma şüphesi bulunmamasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Tosuncuk ’ lakaplı Mehmet Aydın

İDDİANAMELER BİRLEŞTİRİLDİ

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianame birleştirildi. Davalarda toplam 4 bin 582 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.