Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tosuncuk'un kara kutusu Osman Naim Kaya tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Çiftlik Bank#Mehmet Aydın#Tosuncuk
Tosuncukun kara kutusu Osman Naim Kaya tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 16:26

Çiftlik Bank Kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 yıl hapis cezası istenen Osman Naim Kaya tutuklandı.

Haberin Devamı

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. 

Tosuncukun kara kutusu Osman Naim Kaya tutuklandı

Osman Naim Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklamaya istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haberin Devamı

Tosuncukun kara kutusu Osman Naim Kaya tutuklandı

Osman Naim Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınTosuncukun sağ kolu Osman Naim Kayanın ifadesi ortaya çıktıTosuncuk'un sağ kolu Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiftlik Bank#Mehmet Aydın#Tosuncuk

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun?

#Bir Sorudan Fazlası