Tosun Paşa’nın köşkü hazır

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İstanbul Yeşilköy’deki Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak da bilinen Darcan Köşkü, özgün tarihi ve kültürel nitelikleri korunarak restore edildi. Aslına uygun planlanan restorasyon çalışmalarının köşkün eski ihtişamını yeniden kazandırmak amacıyla titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Mimar Sinem Necipoğlu, “Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan Darcan Köşkü’nün orijinal tasarımının sadelik ve zarafetini korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık. Köşkün estetik ve mimari özelliklerini ön plana çıkararak, geçmişle geleceği bir araya getiren benzersiz bir tasarım ortaya koyduk. Gurur duyduğumuz bu projeyle, ülkemizdeki önemli tarihi yapılarından olan bu köşkün özgün nitelikleri doğrultusunda korunmasını sağlarken, Yeşilçam’ın önemli bir mirasını da ülkemize yeniden kazandırdık” dedi.





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YEŞİLÇAM FİLMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Köşk, mimari tasarımı ve art nouveau tarzındaki dekoratif ögeleriyle, İstanbul’un birçok semtinde rastlanan 19. yüzyıl konutlarının önemli örneklerinden biri. Osmanlı’nın son dönem aydınlarından Hayreddin Bey, 1900'lerin başında İstanbul’a yerleştiğinde köşk II. Abdülhamid tarafından hediye edildi. Ölümünden sonra oğlu Mehmed Sami Bey’e intikal eden köşk, eşi Nimet Hanım tarafından zaman zaman dönemin ünlü yapım şirketi Arzu Film'e kiralandı. Tosun Paşa, Şaban Oğlu Şaban, Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Kanlı Nigar gibi Yeşilçam’ın popüler filmleri bu köşkte çekildi.



