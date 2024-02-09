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Torununu kurtardı tramvayın altında kaldı

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#Kadıköy#İlgün Çölege#Tramvay
Torununu kurtardı tramvayın altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 07:00

Kadıköy’de İlgün Çölege isimli yaşlı kadın, yola fırlayan 4 yaşındaki torununu kurtarmaya çalışırken tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çölege yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İSTANBUL Kadıköy’deki Bahariye Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Çölege (64), tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.’yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Torunu ise hafif yaralandı.

Torununu kurtardı tramvayın altında kaldı
İlgün Çölege’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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TRAMVAYIN ALTINDA 4-5 METRE SÜRÜKLENDİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Yaşananları anlatan Ayhan Erek, “Tramvay gelirken çocuk aniden tramvayın yoluna fırladı. Bunu gören babaanne, çocuğu itti. Kendini kurtaramadı. Tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi. Sonra tramvay durdu. Ambulans geldi. Torunu hafifti. Çocuk hafifti. Tramvayın altında kalmadı” dedi.

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#Kadıköy#İlgün Çölege#Tramvay

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