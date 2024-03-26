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Torbacıdan suikast silahı çıktı

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#Beylikdüzü#Uyuşturucu#Mehmet Nur Faraç
Torbacıdan suikast silahı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:00

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Nur Faraç’ın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, Faraç’ın uyuşturucu ticaretinin yanı sıra silah ticareti yaptığını da belirledi. Sattığı uyuşturucuları da evinde zulaladığı yönünde bilgiler alınınca eve baskın düzenlendi.

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Baskında Faraç yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve kullandığı araçta yapılan aramada da, 470 gram esrar, 663 adet ecstasy hap, 392 adet sentetik ecza, 10 gram kokain, 2 adet hassas terazi, tabanca, kalem şeklinde suikast tabancası, 5 adet mermi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Faraç’ın ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki sorgusunda suikast silahı ile ilgili, “Bu tür silahlara karşı merakım var ve ticaretini yapmak için satın almıştım” dedi Faraç, ‘uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından mahkemece tutuklandı.
 

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#Beylikdüzü#Uyuşturucu#Mehmet Nur Faraç

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